Росія рекламує новий РЕБ-щит від FPV, але чи витримає він реалії фронту?

20 октября 2025, 8:45

РФ презентувала компактний комплекс радіоелектронної боротьби «Мультик» для прикриття гелікоптерів і наземних підрозділів від FPV-дронів.

За промоматеріалами КРЕТ/ВНДІ «Градієнт», «Мультик» виявляє й глушить канали відеопередачі FPV у діапазоні близько 0,7–6 ГГц, працює у три канали одночасно та забезпечує кругове перекриття. Мінімальна випромінювана потужність заявлена на рівні 25 Вт, споживання — до 350 Вт від бортової мережі 27 В. Заявлена дальність — орієнтовно до 1000 м для виявлення і близько 500 м для придушення при типовому борту 2 Вт. Конфігурація допускає встановлення на машини та гелікоптери, насамперед сімейства Ми-8/17, із можливістю роботи «на ходу».Однак тактичний контекст не грає на користь системі. Сучасні FPV активно змінюють частоти, працюють із вузьконаправленими антенами, переходять на цифрові HD-лінки, мають ретранслятори й дедалі частіше — автономні режими наведення. Проти таких загроз «парасолька» у півкілометра навколо платформи — це, швидше, локальна зона ризик-менеджменту, а не «щит».На низьких висотах гелікоптер має лише секунди на реакцію: РЕБ повинен не просто заглушити канал, а зробити це стабільно в умовах затінення рельєфом і насиченого радіоефіру. Будь-яка затримка або провал у де-конфлікті з власними каналами зв’язку обернеться фратрицидом по «своїх» БпЛА або провалами у командуванні.У підсумку «Мультик» виглядає як спроба закрити найболючішу прогалину — ближній ешелон захисту в зоні стоянки, на маршруті й під час висіння/зльоту гелікоптерів, а також для конвоїв на землі. Це крок до шаруваної оборони, але не панацея: реальна цінність визначатиметься не буклетними цифрами.