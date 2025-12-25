США заявили о готовности к переговорам с Ираном по ядерной программе

25 декабря 2025, 8:15

Заместитель спецпосланника США на Ближнем Востоке Ортагус заявила на заседании Совбеза ООН, что Вашингтон готов вести с Тегераном формальные переговоры о ядерной программе при условии, что Исламская республика готова к прямому диалогу.

Она также отметила, что США не намерены вести переговоры публично, отметив, что Вашингтон по-прежнему придерживается позиции о недопустимости обогащения урана Тегераном.В свою очередь, посол Ирана в ООН Иравани заявил, что США «не ведут честные переговоры», настаивая на политике нулевого обогащения урана.