Иран укрепляет подземные ядерные объекты, пока продолжаются переговоры с США

24 апреля 2025, 8:15

Иран окружает два глубоко зарытых туннельных комплекса массивным периметром безопасности, связанным со своим главным ядерным объектом.

Об этом говорится в докладе Института науки и международной безопасности (ISIS), основанного на последних спутниковых снимках. Отмечается, что это происходит на фоне угроз нападения со стороны США и Израиля.Президент института Олбрайт заявил, что новый периметр свидетельствует о том, что туннельные комплексы, строительство которых под горой Коланг Газ Ла ведется уже несколько лет, могут быть введены в эксплуатацию относительно скоро. Он заявил, что Тегеран не разрешил инспекторам ООН по ядерной программе получить доступ к комплексам.