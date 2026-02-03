The Telegraph: Иран тайно восстанавливает ядерные объекты

3 февраля 2026, 9:45

Новые спутниковые снимки, обнародованные в конце января, свидетельствуют, что Иран начал восстановительные работы на ядерных объектах, поврежденных во время 12-дневной войны с Израилем.

Об этом пишет The Telegraph. На изображениях видно, что на двух ключевых объектах - в Натанзе и Исфагане - снова появились крыши над зданиями, которые ранее подверглись значительным разрушениям. Отмечается, что это первая зафиксированная активность на этих площадках с момента завершения боевых действий в июне и может свидетельствовать о переходе Ирана от оценки ущерба к практическим действиям.Эксперты по ядерной безопасности предполагают, что восстановление конструкций может быть прикрытием для работ внутри объектов. В частности, речь идет о возможных попытках иранских специалистов найти и сохранить оборудование, компоненты или ядерные материалы, которые могли пережить бомбардировку и не были уничтожены во время ударов Израиля и США, говорится в статье.