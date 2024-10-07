7 октября 2024, 12:15

Трамп заявил, что Израиль должен нанести удар по ядерным объектам Ирана

Бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге высказал мнение, что Израилю следует нанести удар по иранским ядерным объектам в ответ на запуск Ираном баллистических ракет в сторону Израиля, сообщает CNN.



Он добавил, что не согласен с тем, что президент Джо Байден посоветовал Израилю не наносить удары по ядерным объектам.



"По-моему, он [Байден] ошибся. Разве это не то, по чему нужно ударить?" — отметил Трамп.

