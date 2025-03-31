Иран пригрозил нанести удар по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия

31 марта 2025, 18:15

Иран предупредил, что нанесет удар по совместной американо-британской военно-морской базе на острове Диего-Гарсия в ответ на любую атаку США по Исламской республике.

Об этом пишет британское издание The Telegraph. «Не будет никакого различия в нацеливании на британские или американские силы, если Иран будет атакован с любой базы в регионе или в пределах досягаемости иранских ракет. Когда придет время, неважно, являетесь ли вы американским, британским или турецким солдатом - вы станете мишенью, если вашу базу будут использовать американцы», - сообщил источник.

Отмечается, что Иран обладает достаточным вооружением для такой атаки с материковой части страны, например, новыми версиями ракеты «Хорремшехр» средней дальности и дроном-камикадзе «Шахед-136Б» с дальностью полета 4.000 км.Представитель правительства Британии в ответ на иранские угрозы заявил: «Мы осуждаем эти угрозы самым решительным образом. Правительство Британии продолжает работать с партнерами по всему региону, чтобы способствовать деэскалации. База на Диего-Гарсия жизненно важна для безопасности Британии и США и играет решающую роль в поддержании региональной и международной безопасности».Ранее США перебросили на остров Диего-Гарсия пять стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. Только B-2 Spirit способна нести бомбу, которая может уничтожить сильно защищенные ядерные объекты Ирана.Диего-Гарсия - крупнейший остров архипелага Чагос в Индийском океане, принадлежащий Британии. База с 1970-х гг. является совместным объектом Британии и США. Предполагается, что на острове находится ок. 4.000 американских и британских военнослужащих и гражданских подрядчиков.