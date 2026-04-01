1 апреля 2026, 10:15

Иран мог нанести удары по дата-центрам Amazon в Бахрейне - СМИ

Иранские ракеты поразили штаб-квартиру Batelco, крупнейшей телекоммуникационной компании Бахрейна, утверждает турецкое агентство Haberler.

Именно здесь базируются мощности Amazon Web Services (AWS). Атаки вызвали масштабные сбои в регионе, затронув банковские и авиационные системы.

Утверждается, что под удар попали дата-центры AWS. Отмечается, что удары были сосредоточены именно в зонах размещения серверных мощностей. 

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее заявлял, что целями Ирана станут 18 американских компаний, включая Google, Microsoft, Apple и Tesla. 
