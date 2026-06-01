Кухонная машина Rondell RDE-KM900

1 июня 2026, 17:45

Бренд Rondell представляет новую кухонную машину RDE-KM900 — универсального помощника для любых кулинарных задач, будь то ежедневная готовка или подготовка к большому празднику.

Благодаря продуманной комплектации, планетарному вращению, цельнометаллическим насадкам, встроенным весам и бесшумной технологии SilentCHEF, эта модель предлагает максимальную функциональность и позволяет сразу приступить к кулинарным экспериментам.Кухонная машина оснащена двигателем мощностью 1900 Вт, 12 режимами скорости и интуитивно понятным электронным управлением. Вместительная 5-литровая чаша подходит для приготовления блюд на большую компанию и делать замес даже самого плотного теста. Прочный корпус из литого алюминия и вес 9,2 кг гарантируют долговечность и устойчивость в процессе работы. В комплекте 3 решетки для фарша разной степени помола и насадки для колбас и кеббе, чтобы приготовить кулинарные изыски с легкостью. Без лишних приборов – встроенные весы обеспечат точность добавления ингредиентов, а тихая работа устройства позволит наслаждаться процессом, не отвлекаясь на шум.Цвет «красное вино» придает модели особую изысканность, которая впишется в современный интерьер. Премиальное исполнение и элегантная упаковка в обновленном дизайне превращает кухонную машину в достойный подарок.