У Франції спека зупиняє поїзди: SNCF масово скасовує рейси

Екстремальна спека у Франції спричинила перебої на залізниці. SNCF тимчасово скасувала частину рейсів Intercités 29 і 30 травня через старі вагони, кондиціонери яких не витримують температури понад +30°C.
Під скасування потрапили напрямки:
• Париж — Тулуза
• Париж — Брів і Каор
• Бордо — Марсель
У багатьох регіонах країни температура вже перевищує +35°C, а метеорологи оголосили помаранчевий рівень небезпеки.
SNCF обіцяє додати вагони до поїздів, які залишилися в розкладі, а пасажирам пропонують повернення коштів або безкоштовний обмін квитків. Нормальний рух поїздів планують відновити з 31 травня.