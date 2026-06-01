У Франції спека зупиняє поїзди: SNCF масово скасовує рейси

1 июня 2026, 14:15

Екстремальна спека у Франції спричинила перебої на залізниці. SNCF тимчасово скасувала частину рейсів Intercités 29 і 30 травня через старі вагони, кондиціонери яких не витримують температури понад +30°C.

Під скасування потрапили напрямки:• Париж — Тулуза• Париж — Брів і Каор• Бордо — МарсельУ багатьох регіонах країни температура вже перевищує +35°C, а метеорологи оголосили помаранчевий рівень небезпеки.SNCF обіцяє додати вагони до поїздів, які залишилися в розкладі, а пасажирам пропонують повернення коштів або безкоштовний обмін квитків. Нормальний рух поїздів планують відновити з 31 травня.