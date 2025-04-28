Як відкрити банківський рахунок у Франції?

28 апреля 2025, 14:45

Переїхали до Франції і не знаєте, з чого почати? Перший крок до адаптації — відкрити місцевий рахунок. Ось що потрібно знати:

Документи:

• Паспорт або карта перебування (або віза).

• Підтвердження адреси у Франції (договір оренди, рахунок за комунальні послуги, attestation d’hébergement).

• Іноді можуть попросити підтвердити джерело доходу (контракт на роботу, виписки з рахунку тощо).



Вибір банку:

• Традиційні банки: BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale тощо.

• Онлайн-банки: N26, Revolut, Hello Bank — часто простіші для новоприбулих.



Особливості:

В деяких банках можуть відмовити без carte de séjour. Онлайн-банки в цьому випадку — гарна альтернатива.

Відкриття рахунку може зайняти від кількох днів до тижня.



Якщо вам відмовили — вимагайте письмову відмову (lettre de refus), вона знадобиться для відкриття рахунку через Banque de France за спрощеною процедурою.