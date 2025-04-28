Як відкрити банківський рахунок у Франції?

Переїхали до Франції і не знаєте, з чого почати? Перший крок до адаптації — відкрити місцевий рахунок. Ось що потрібно знати:
Документи:
• Паспорт або карта перебування (або віза).
• Підтвердження адреси у Франції (договір оренди, рахунок за комунальні послуги, attestation d’hébergement).
• Іноді можуть попросити підтвердити джерело доходу (контракт на роботу, виписки з рахунку тощо).
Вибір банку:
• Традиційні банки: BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale тощо.
• Онлайн-банки: N26, Revolut, Hello Bank — часто простіші для новоприбулих.
Особливості:
В деяких банках можуть відмовити без carte de séjour. Онлайн-банки в цьому випадку — гарна альтернатива.
Відкриття рахунку може зайняти від кількох днів до тижня.
Якщо вам відмовили — вимагайте письмову відмову (lettre de refus), вона знадобиться для відкриття рахунку через Banque de France за спрощеною процедурою.