Як вибрати надійні вхідні двері

20 августа 2024, 15:30

Бажаєте купити вхідні двері Рівне? А чи знаєте ви, як їх правильно вибрати? Подібна покупка не має бути спонтанною. Це важливе рішення, яке впливає на безпеку, теплоізоляцію та естетику вашого житла. Тож воно повинно бути зваженим.

Перше, на що варто звернути увагу при виборі – матеріал дверей. Найпопулярніші – металеві вироби, адже вони наділені високим рівнем міцності та стійкості до злому. Їх виготовляють зі сталі, алюмінію або інших металів. Сталеві – оптимальний варіант і, вони, як і інші моделі, успішно комплектуються додатковими захисними елементами, такими, як ребра жорсткості та протизламні накладки. Спеціальне ж наповнення сприяє покращенню тепло- й звукоізоляції.

Якщо споживач бажає отримати модель з гарними візуальними параметрами, то замовляє дерев’яні двері. Вони виготовляються з масиву чи клеєного брусу, мають добрі теплоізоляційні властивості, але вимагають регулярного догляду й менш стійкі до злому. Втім, зверніть увагу на композитні моделі. При їх виготовленні комбінуються різні матеріали – пластик, метал, дерево. Це дозволяє поєднати переваги кожного з них, щоб забезпечити високі експлуатаційні характеристики – міцність та ізоляційні властивості.

Металопластикові двері не настільки популярні, як попередні моделі, але їх також успішно купують, надаючи перевагу, стійкості до вологи й гарним тепло- та звукоізоляційні властивостям. В торгових же центрах чи великих житлових комплексах часто зустрічаються скляні конструкції, зроблені з використанням загартованого чи ламінованого скла.

Визначившись з матеріалом, прийміть рішення стосовно конструкції. Для входу до стандартного житлового приміщення зазвичай підходять одностулчасті двері. Якщо ж отвір широкий, то потрібно встановити конструкцію з двома стулками. Одна з них, як правило, фіксується, але може відкриватися в разі необхідності занесення габаритних предметів. Іноді споживачі купують і аркоподібні конструкції, якщо цього вимагає дизайн приміщення. Обов’язково зверніть увагу на наступні характеристики моделей:

Товщина полотна – більш товсті двері, як правило, більш стійкі до злому і мають кращі ізоляційні властивості.

Ребра жорсткості – внутрішні елементи, які підвищують міцність і жорсткість дверей.

Наявність додаткових захисних шарів – наприклад, протизламних накладок, які ускладнюють доступ до замків і петель.

Що також необхідно врахувати при виборі вхідних дверей

Насправді, існує багато факторів, від яких залежить успішність покупки. Дизайн та оздоблення конструкції важливі, але вони не є основними. Куди важливіше, якими замками укомплектована конструкція. Бажано, якщо їх кілька, або ж застосовується багатоточковий механізм. Це дозволяє підвищити рівень безпеки. Завважте, перевагу варто надавати замкам із захистом від висвердлювання та вибивання і, не слід нехтувати засувами.

Рівень безпеки житла залежить також від того, якими петлями укомплектовані двері. Внутрішні – більш захищені від злому, адже до них важче дістатися ззовні, але існують і протизламні варіації, які запобігають зняттю дверей з петель. Кожен їх тип має свої особливості, а вибір залежить від конкретних вимог до безпеки, дизайну, теплоізоляції та функціональності. Завітайте в інтернет-магазин Сезон Плюс і, менеджери допоможуть замовити модель, яка найкраще задовольнить наявні потреби.