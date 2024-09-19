19 сентября 2024, 11:45

Систему ППО SAMP/T від Італії передадуть Україні до кінця вересня

"Ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки", - сказав очільник Міноборони країни Гвідо Крозетто.


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