Італія направила мінні тральщики ближче до Перської затоки

15 мая 2026, 11:45

Італія передислоковує два мінні тральщики ВМС ближче до Ормузької протоки як запобіжний крок на тлі напруженості в регіоні. Про це заявив міністр оборони Гвідо Крозетто.

За його словами, кораблі спочатку розмістять у Східному Середземномор’ї, а згодом у Червоному морі в межах чинних міжнародних місій.Водночас Італія наголошує, що не братиме участі в міжнародній операції в Перській затоці до припинення бойових дій. У Римі заявили, що готові долучитися до міжнародної коаліції лише після стабілізації ситуації.