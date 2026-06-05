Война с Ираном привела к падению запасов нефти в США до самого низкого уровня

5 июня 2026, 8:45

Война Трампа с Ираном привела к снижению запасов нефти в США до самого низкого уровня за два десятилетия, поскольку его администрация сокращает запасы, чтобы сдержать резкий рост цен, а экспортеры извлекают выгоду из сокращения поставок с Ближнего Востока.

Об этом пишет Financial Times.Опубликованные данные правительства показали, что общие запасы сырой нефти и нефтепродуктов, таких как бензин, на прошлой неделе сократились на 10,6 млн баррелей до 1,57 млрд баррелей — самого низкого уровня с 2004 г. Резкое падение цен вызвало новые предупреждения со стороны отраслевых аналитиков о том, что цены на нефть могут резко вырасти в течение нескольких недель и достичь 200$ за баррель этим летом, если Ормузский пролив не будет вновь открыт для танкерного движения.При этом поставки американской нефти на прошлой неделе выросли с 4,4 млн баррелей в сутки до 5,8 млн баррелей, что, согласно изданию, «подчеркивает тяжелое состояние мирового нефтяного рынка».