Reuters: 40% экспортных мощностей России по добыче нефти приостановлены

26 марта 2026, 11:45

Не менее 40% экспортных мощностей России по добыче нефти были приостановлены после атак украинских дронов, а также захвата танкеров и удара по важным трубопроводам, сообщает Reuters.

Это стало одним из самых серьезных нарушений поставок нефти в истории страны, что происходит на фоне высоких цен на нефть, превысивших $100 за баррель из-за войны с Ираном.



По данным Reuters, в этом месяце Украина активизировала удары по российским экспортным инфраструктурам, поразив три крупнейших порта, включая Новороссийск, Приморск и Усть-Лугу. В результате последние атаки привели к остановке 40% мощностей по экспорту нефти, что составляет ок. 2 млн баррелей в сутки.



Этот удар коснулся важнейших объектов, таких как нефтеперекачивающие станции, газопровод «Дружба» и другие ключевые маршруты. Украина заявляет, что эти действия направлены на снижение доходов России от нефти и газа, которые составляют около четверти бюджета страны, а также ослабление ее военной мощи. В условиях угрозы с западных направлений, Россия вынуждена увеличивать поставки нефти на азиатские рынки, хотя эти маршруты ограничены из-за недостаточной пропускной способности.



Тем не менее, Россия продолжает поставки в Китай и на нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси, а также отгрузку нефти с дальневосточных проектов.