Politico: РФ обходит санкции и поставляет нефть в ЕС через Турцию

16 мая 2024, 8:45

РФ поставляет нефть в ЕС через Турцию, в обход антироссийских санкций Евросоюза, пишет Politico.

Отмечается, что в мае 2023 г. из турецкого порта Джейхан в Грецию отправился танкер с российской нефтью, которое было маркировано как турецкое.Такая схема возможна благодаря обходному пути в антироссийских санкциях, который позволяет ввозить в ЕС "смешанное" топливо, если оно маркировано как нероссийское.

Отмечается, после введения ЕС запрета на российское топливо в феврале 2023 г. эта схема принесла Москве до €3 млрд в год.