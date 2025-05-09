Британия объявила о новых санкциях против 100 танкеров теневого флота РФ

9 мая 2025, 13:15

Об этом сказано в пресс-релизе на официальном сайте правительства страны.

Утверждается, что эти танкеры составляют ядро российского теневого флота, и с начала 2024 года они перевезли нефти на 24 млрд долларов. Также в релизе сказано, что танкеры повреждают подводные кабели в Европе.«Каждый шаг, который мы принимаем для усиления давления на Россию и достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, является еще одним шагом на пути к безопасности и процветанию в Великобритании. <…> Угрозу со стороны России нашей национальной безопасности нельзя недооценивать, поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы уничтожить <…> теневой флот, уничтожить его военную машину от доходов от нефти и защитить подводную инфраструктуру, на которую мы полагаемся в нашей повседневной жизни», — сказал премьер-министр страны Кир Стармер.