Британский ВМФ тратит треть своего времени на противодействие российским угрозам

8 июня 2026, 11:45

Как сообщил высокопоставленный офицер британского военно-морского флота, в прошлом году Королевский военно-морской флот потратил более трети своего времени на реагирование на подводные угрозы со стороны России.

Об этом пишет The Times.

Главнокомандующий ВМС Британии Дженкинс заявил, что опасность со стороны российского военно-морского флота представляет собой «прямой вызов» безопасности Британии и угроза «под водой растет, сохраняется и становится все более изощренной».

Министерство обороны полагает, что за последние два года также увеличилось на 30% число российских судов, угрожающих территориальным водам Британии, включая подводные лодки, действующие вблизи подводной инфраструктуры, такой как топливопроводы и кабели передачи данных.



Комментарии Дженкинса прозвучали после нескольких месяцев обеспокоенности по поводу того, что ВМФ слишком медленно реагирует на действия российских судов, курсирующих вокруг Британии, включая подсанкционные нефтяные танкеры из так называемого «теневого флота».