Израиль разрабатывает подводные технологии для борьбы с иранской угрозой

15 июля 2024, 12:45

Израиль инвестирует в разработку новых возможностей подводных кораблей против Ирана, сообщает Globes.

Согласно отчету, часть систем работает, часть проходит испытания, а одним из наиболее заметных средств является беспилотная шпионская подводная лодка производства Aerospace Industry BlueWhale.BlueWhale оснащена радиолокационными и электрооптическими системами для обнаружения морских и прибрежных объектов. Также она имеет гидролокаторы, позволяющие собирать разведывательную информацию, обнаруживать как пилотируемые, так и беспилотные подводные лодки, а также картировать морские мины. Собранные данные передаются в режиме реального времени в командный центр через защищенный широкополосный спутниковый канал.По данным издания, BlueWhale призвана стать важным инструментом в противодействии Ирану, который активизирует свою деятельность в морских водах.