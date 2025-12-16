СБУ поразила подводную лодку РФ в новороссийске подводными дронами

16 декабря 2025, 8:15

Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка".

В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".Стоимость подводной лодки класса "Варшавянка" составляет около $400 млн. С учетом введенных международных санкций строительство аналогичной субмарины может обойтись до $500 млн. Этот класс подводных лодок также известен под названием "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.