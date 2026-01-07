Загадочный трейдер получил более $400 тыс. прибыли на захвате Мадуро

Неизвестный заработал около $410 тыс., сделав ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут со своего поста, пишет Reuters.
Анонимный аккаунт на платформе Polymarket был создан в прошлом месяце. 27 декабря трейдер скупил контракты на сумму $96, которые должны были принести прибыль, если США вторгнутся в Венесуэлу до 31 января. В последующие дни трейдер сделал еще несколько аналогичных ставок.
