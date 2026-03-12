В Барселоне случайно откопали старинный торговый квартал

12 марта 2026, 13:15

Во время прокладки новой канализации на улице Antiga de Sant Joan обнаружены фрагменты старого коммерческого района Рибера.

О находке сообщил Институт культуры Барселоны (ICUB). Раскопки затронули участок площадью 163 квадратных метра рядом с районом Борн.Археологи раскрыли около 20 метров старинной улицы шириной 4,5 метра с каменной мостовой и центральным водоотводным каналом, а также остатки восьми–девяти домов. В некоторых зданиях нашли ядра и следы разрушений от бомбардировки во время осады 1714 года.По историческим данным, в этом районе располагались рыбные лавки, заведения по продаже солёной рыбы и трески, таверны и постоялые дворы.