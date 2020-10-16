Пять методов прочистки канализации

Засоренные трубы могут привести к образованию луж вокруг сливных отверстий, бульканью и запаху гниющей пищи, исходящему из раковины. Засоренный слив может быть результатом проникновения корней, жира, грязи и мусора, таких как частицы пищи, которые накапливаются на стенках труб. Но не надо терять присутствие духа: прочистка канализационных труб вполне реальна.
Предлагаем Вашему вниманию несколько проверенных методов, применяемых для очистки канализации как коммерческих, так и жилых помещений.
Химическая очистка дренажа
Для химической очистки канализации используются твердые или жидкие формы кислот и щелочей. По сути, химическое вещество выливается прямо в забитую канализацию, где оно вступает в реакцию и устраняет органические засоры. Химические средства для очистки сточных вод легко доступны и эффективны. Однако некоторые продукты вызывают коррозию и могут вызвать такие опасности, как химические ожоги кожи и коррозию труб. Таким образом, крайне важно предоставить лицензированным сантехникам возможность чистить вашу канализацию, поскольку у них есть навыки выбора химикатов и обращения с ними.
Очистка дренажа воздушным ударомПри очистке дренажа воздушным выбросом используется ускоренный газ, такой как двуокись углерода, для прочистки труб. Газ создает силу, которая может разрушить и вытеснить скопившуюся засорку. Очистка дренажа воздушным потоком эффективна и работает быстрее, чем химическая очистка дренажа. Данный метод не оставляет следов или царапин на ваших трубах.
Очистка дренажа змейкойВ этом подходе используется длинный гибкий инструмент толщиной около дюйма, называемый сливной змеей (также известный как водопроводный шнек), чтобы прочистить ваши линии. На одном конце шнека есть рукоятка, а на другом - соединенный с ним штопор. Гибкий конец расположен внутри слива, а ручная рукоятка используется для удлинения кабеля по сливу, пока он не достигнет засора. Затем штопор просверливает засорение и разрушает его. Этот метод очень эффективен при очистке массивных засоров, включая вторжение растений.
Гидравлическая очистка дренажа
Гидроструйная очистка - это более современная форма очистки канализации, при которой для удаления засоров в канализации используются струи воды под высоким давлением. При этом длинный шланг соединяется с мощной форсункой, которая нагнетает воду под высоким давлением. Форсунка вставляется в слив, и вода под высоким давлением проталкивается через трубу. Давление и энергия воды очищают затор. Гидроструйная очистка может легко проникать в длинные водосточные трубы, проталкивая воду, полностью расчищая все препятствия, включая пищу, волосы, жир и минеральные отложения.
Подведем итоги
Засоренная канализация может стать катастрофой, из-за которой ваш дом окажется затопленным. Однако попытка прочистить канализацию самостоятельно может быть ужасной, и, следовательно, вам потребуется квалифицированный и опытный специалист. Квалифицированные специалисты обладают навыками и ноу-хау, чтобы обеспечить эффективную очистку дренажа в кратчайшие сроки. Кроме того, они связаны и застрахованы, и поэтому ваша собственность будет застрахована, пока они работают на вашем канале.