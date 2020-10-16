Пять методов прочистки канализации

16 октября 2020, 12:11

Засоренные трубы могут привести к образованию луж вокруг сливных отверстий, бульканью и запаху гниющей пищи, исходящему из раковины. Засоренный слив может быть результатом проникновения корней, жира, грязи и мусора, таких как частицы пищи, которые накапливаются на стенках труб. Но не надо терять присутствие духа: прочистка канализационных труб вполне реальна.

Предлагаем Вашему вниманию несколько проверенных методов, применяемых для очистки канализации как коммерческих, так и жилых помещений.

Химическая очистка дренажа

Для химической очистки канализации используются твердые или жидкие формы кислот и щелочей. По сути, химическое вещество выливается прямо в забитую канализацию, где оно вступает в реакцию и устраняет органические засоры. Химические средства для очистки сточных вод легко доступны и эффективны. Однако некоторые продукты вызывают коррозию и могут вызвать такие опасности, как химические ожоги кожи и коррозию труб. Таким образом, крайне важно предоставить лицензированным сантехникам возможность чистить вашу канализацию, поскольку у них есть навыки выбора химикатов и обращения с ними.

Очистка дренажа воздушным ударом

При очистке дренажа воздушным выбросом используется ускоренный газ, такой как двуокись углерода, для прочистки труб. Газ создает силу, которая может разрушить и вытеснить скопившуюся засорку. Очистка дренажа воздушным потоком эффективна и работает быстрее, чем химическая очистка дренажа. Данный метод не оставляет следов или царапин на ваших трубах.

Очистка дренажа змейкой

В этом подходе используется длинный гибкий инструмент толщиной около дюйма, называемый сливной змеей (также известный как водопроводный шнек), чтобы прочистить ваши линии. На одном конце шнека есть рукоятка, а на другом - соединенный с ним штопор. Гибкий конец расположен внутри слива, а ручная рукоятка используется для удлинения кабеля по сливу, пока он не достигнет засора. Затем штопор просверливает засорение и разрушает его. Этот метод очень эффективен при очистке массивных засоров, включая вторжение растений.

Гидравлическая очистка дренажа

Гидроструйная очистка - это более современная форма очистки канализации, при которой для удаления засоров в канализации используются струи воды под высоким давлением. При этом длинный шланг соединяется с мощной форсункой, которая нагнетает воду под высоким давлением. Форсунка вставляется в слив, и вода под высоким давлением проталкивается через трубу. Давление и энергия воды очищают затор. Гидроструйная очистка может легко проникать в длинные водосточные трубы, проталкивая воду, полностью расчищая все препятствия, включая пищу, волосы, жир и минеральные отложения.



Подведем итоги

Засоренная канализация может стать катастрофой, из-за которой ваш дом окажется затопленным. Однако попытка прочистить канализацию самостоятельно может быть ужасной, и, следовательно, вам потребуется квалифицированный и опытный специалист. Квалифицированные специалисты обладают навыками и ноу-хау, чтобы обеспечить эффективную очистку дренажа в кратчайшие сроки. Кроме того, они связаны и застрахованы, и поэтому ваша собственность будет застрахована, пока они работают на вашем канале.