Прочистка канализации механическим способом

21 сентября 2020, 15:52

Для комфортной жизни и работы людей необходимо поддерживать чистую и санитарную среду. Канализация обычно представляет собой сеть труб, люков, очистных сооружений, ловушек, сифонов, подъемных станций и других необходимых конструкций, которые необходимо периодически подвергать чистке, чтобы не забивались проходы и вытекала жидкость. Существуют различные способы очистки, но самым действенным является механическая прочистка канализации.





Скорость



Большинство канализационных коллекторов предназначены для транспортировки материала со скоростью полметра в секунду. Когда скорость падает ниже этой отметки, твердые частицы будут оседать из потока на дно трубы, уменьшать пропускную способность и в конечном итоге могут вызвать остановку. Если канализационная система рассчитана на поток более 3 метров в секунду, твердые частицы могут отделиться от потока при малой нагрузке. При высоких скоростях разбрызгивание происходит, когда вода меняет направление, выделяя запахи и ускоряя коррозию бетонных конструкций.



Текущий осмотр и чистка



Регулярный осмотр и очистка - лучший способ поддерживать исправную работу канализационной системы. Канализационные системы во всем мире различаются по многим параметрам, включая тип материала трубы, форму, размер и расположение. Независимо от этих переменных, канализационные системы необходимо регулярно чистить, чтобы обеспечить безопасное и постоянное перемещение материала.



Очистители канализации сочетают в себе водоструйную очистку под высоким давлением и источник вакуума с высоким расходом для очистки труб и всасывания материала, вызывая засоры, чтобы восстановить и поддерживать нормальный поток канализации.

Механическая очистка канализации



Механическая очистка канализации представляет из себя усовершенствованный классический способ очистки при помощи длинного троса. Этим способом удаляется более 95% загрязнений в канализации. Используется трос длиной от 2,5 до 90 м, который вращается со скоростью несколько сотен оборотов в минуту при помощи электродвигателя.



Специальные насадки обеспечивают качественное бурение любых засоров. Насадки бывают нескольких типов:

Донные. Которые могут пригодиться, если внутри трубы накапливается ил, камни или песок, что зачастую возникает в городской канализации.

Пробивные. Используются с пружинными тросами. Отличаясь высокой проходимостью, позволяют справляться со сложными и застарелыми засорами.

Крюк. Необходим, чтобы достать из трубы волосяные и шерстяные пробки, кусочки ткани, скопления ниток.

Клещевидная. Справляется с крупными отложениями жира, ила и вязкой грязи.

Ершик. Оттирает со стенок отложения. Его нельзя использовать с пластиковыми и сильно изношенными стальными трубами.

Петля. Ценится за универсальность – справляется со многими видами засоров.

При использовании гидромеханического метода применяется особая категория насадок, позволяющих очищать внутреннее пространство труб от накопившихся отложений.Механическая прочистка труб канализации может выполняться с применением специальной барабанной вертушки или электромашины. Это существенно упрощает задачу и ускоряет прочистку системы.