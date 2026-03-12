США высвободят 172 млн баррелей из стратегического резерва

12 марта 2026, 12:45

Минэнерго США сообщило, что на высвобождение этого объема уйдет примерно 120 дней.

В целом 32 страны - члена Международного энергетического агентства договорились выпустить из своих резервов рекордный объем нефти 400 млн баррелей.По данным Bloomberg, сейчас стратегический нефтяной резерв США составляет примерно 415 млн баррелей.

После начала российско-украинской войны в 2022 г. экс-президент США Байден тоже принял решение о высвобождении нефти из резерва, что критиковали Трамп и другие республиканцы.