США высвободят 172 млн баррелей из стратегического резерва

Минэнерго США сообщило, что на высвобождение этого объема уйдет примерно 120 дней.
В целом 32 страны - члена Международного энергетического агентства договорились выпустить из своих резервов рекордный объем нефти 400 млн баррелей.
По данным Bloomberg, сейчас стратегический нефтяной резерв США составляет примерно 415 млн баррелей.
После начала российско-украинской войны в 2022 г. экс-президент США Байден тоже принял решение о высвобождении нефти из резерва, что критиковали Трамп и другие республиканцы.