Україна готова ділитися досвідом управління АЕС під час війни

Прем’єрка України Ольга Свириденко взяла участь у Саміті ядерної енергетики в Парижі під головуванням Емманюеля Макрона.

Вона наголосила, що завдяки роботі енергетиків та Силам оборони Україна пережила найскладнішу зиму війни, ефективно використовуючи атомну генерацію.



Свириденко підкреслила: захист АЕС — питання енергетичної безпеки всієї Європи, особливо через окупацію Запорізької АЕС та атаки на енергосистему. Під час саміту обговорили постійну місію МАГАТЕ на станції та підтримку енергетики України з ЄБРР, Болгарією та Туреччиною.