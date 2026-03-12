Иран заявил, что миру нужно подготовиться к цене на нефть в $200 за баррель

12 марта 2026, 9:15

Как заявил представитель иранских военных Эбрахим Зольфакари, удары США и Израиля дестабилизировали безопасность в регионе, что напрямую влияет на стоимость нефти.

За последние сутки в Персидском заливе были атакованы еще три торговых судна, а общее число поврежденных кораблей с начала конфликта достигло 14. При этом Иран продолжает наносить удары по целям в регионе и по Израилю.



Тем временем на рынках цены на нефть после резкого скачка почти до $120 за баррель снизились примерно до $90. Инвесторы рассчитывают, что США завершат войну и восстановят судоходство через Ормузский пролив.

