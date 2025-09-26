Индия просит США разрешить поставки иранской нефти

26 сентября 2025, 12:15

Индийские чиновники заявили администрации Трампа, что значительное сокращение импорта российской нефти возможно только при условии разрешения на закупки у Ирана и Венесуэлы.

Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на источники.



Делегация, посетившая США на этой неделе, подтвердила этот запрос на встречах с американскими представителями. Индийская сторона подчеркнула, что одновременное прекращение поставок нефти из РФ, Ирана и Венесуэлы может вызвать рост мировых цен.



Почти 90% потребностей Индии в нефти покрываются импортом, и более дешевые российские поставки помогли снизить нагрузку на импорт. Аналогичные скидки могла бы дать и нефть из Ирана и Венесуэлы. Индия прекратила закупки иранской нефти в 2019 г., а крупнейшая частная компания Reliance Industries Ltd. в этом году остановила импорт из Венесуэлы из-за ужесточения американских санкций. Дополнительные закупки на Ближнем Востоке возможны, но они окажутся дороже.