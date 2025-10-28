Индия переориентируется на нефть из Ирака и Катара

28 октября 2025, 13:15

После введения американских санкций против крупнейших российских нефтяных компаний, «Лукойла» и «Роснефти», индийская компания Reliance Industries, крупнейший покупатель российской нефти в Индии, начала активно закупать нефть из Ближнего Востока и США. Среди новых поставок - иракская нефть Basrah Medium, катарская Al-Shaheen, саудовская нефть марки Khafji и американская нефть West Texas Intermediate.

Санкции, введенные США 23 октября, затронули не только «Роснефть» и «Лукойл», но и их дочерние компании, что привело к сокращению закупок российской нефти индийскими НПЗ. В ответ на это, Reliance и другие нефтеперерабатывающие заводы начали закупать нефть с Ближнего Востока, США и Бразилии. В октябре Reliance приобрела не менее 10 млн баррелей нефти на спотовом рынке.До введения санкций Индия была крупнейшим покупателем российской нефти, составляя 36% ее потребностей. Однако теперь, с учетом санкций, индийские НПЗ переключились на альтернативные поставки, что затрудняет дальнейшие отношения с российскими нефтяными компаниями на внешнем рынке.