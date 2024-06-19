IDRW: Армения намерена закупить у Индии больше вооружения

19 июня 2024, 11:15

Армения стремится получить от Индии дроны и ракеты класса «земля-воздух» средней дальности. Об этом пишет индийское издание Indian Defence Research Wing.

Отмечается, что армянская сторона уже приобрела систему ПВО Akash S1, поставки которой планируются в следующем году. Ереван также рассматривает возможность приобретения ПВО Akash-NG и ракет средней дальности MR-SAM.



По информации издания, Армения планирует провести комплексную техническую оценку вышеупомянутых систем на предмет соответствия ее оборонным требованиям и после этого примет решение об их закупке.

