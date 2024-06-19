19 июня 2024, 11:15

IDRW: Армения намерена закупить у Индии больше вооружения

Армения стремится получить от Индии дроны и ракеты класса «земля-воздух» средней дальности. Об этом пишет индийское издание Indian Defence Research Wing.

Отмечается, что армянская сторона уже приобрела систему ПВО Akash S1, поставки которой планируются в следующем году. Ереван также рассматривает возможность приобретения ПВО Akash-NG и ракет средней дальности  MR-SAM.

По информации издания, Армения планирует провести комплексную техническую оценку вышеупомянутых систем на предмет соответствия ее оборонным требованиям и после этого примет решение об их закупке.


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