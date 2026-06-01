Армения подписала оборонные контракты с Индией на $2 млрд

1 июня 2026, 10:15

Армения подписала новые контракты на закупку вооружений у Индии на общую сумму около $2 млрд, сообщают индийские СМИ.

Отмечается, что Ереван наращивает оборонное сотрудничество с Нью-Дели на фоне изменения региональной обстановки и поиска новых партнеров в сфере безопасности. Особое внимание уделяется модернизации вооруженных сил и укреплению систем противовоздушной обороны.В рамках расширения взаимодействия армянские военные посещали учебные центры в Индии, где знакомились с методами подготовки и проведением артиллерийских стрельб. Также состоялись переговоры на высоком уровне между представителями оборонных ведомств двух стран.Индия уже поставляет Армении ряд вооружений, включая системы ПВО и реактивные системы залпового огня, а также средства борьбы с дронами. Ранее Ереван стал первым зарубежным заказчиком зенитного комплекса «Akash», поставки которого начались в 2024 г.