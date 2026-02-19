Forbes: Индия закупает у Израиля оружие на $8,6 млрд

19 февраля 2026, 9:15

С начала 2026 г. Индия заключила пакет сделок на закупку израильских вооружений на $8,6 млрд, пишет Forbes India.

Отмечается, что это третья по объему оборонная сделка в истории Индии, ей уступает лишь две оборонные сделки – по закупке у Франции самолетов Rafale в 2016 г. на $8,7 млрд и недавнее соглашение на покупку дополнительных Rafale и ракет на $39,7 млрд.Кроме того, в пакет вошли комплекты наведения SPICE 1000 компании Rafael, ракеты воздух–земля Rampage от Elbit, а также сверхзвуковые Air LORA разработки IAI и морские крылатые ракеты Ice Breaker.