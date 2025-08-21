Индия провела испытательный пуск ядерной баллистической ракеты Agni-5

21 августа 2025, 10:15

Как пишет The Times of India, испытания проводились на полигоне в Чандипуре (штат Одиша) под руководством Командования стратегических сил Индии.

В заявлении Минобороны Индии отмечено, что этот запуск стал частью плановых испытаний. Он подтвердил все эксплуатационные и технические параметры ракеты, её надёжность и точность.Agni-5 – межконтинентальная баллистическая ракета, способная нести ядерный заряд. Разработанная индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), она составляет основу индийского ядерного сдерживания.Ракета способна поражать цели на расстоянии более 5000 км. Параллельно ведутся работы над усовершенствованным вариантом с ожидаемой дальностью до 7500 км.