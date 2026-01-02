В Финском заливе поврежден один из подводных кабелей связи

2 января 2026, 17:45

Финская телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе, пишет ERR.

Неисправность была выявлена утром в среду. В компании отметили, что благодаря резервированной структуре сети повреждение не оказывает влияния на услуги Elisa ни в Финляндии, ни в Эстонии.



Компания добавила, что подготовка к устранению неисправности уже ведется.



Это уже не первый случай повреждения подводной инфраструктуры в этом регионе. В частности, финские власти в прошлом году задерживали судно "теневого флота" рф, которое могло быть причастным к повреждению подводного кабеля в Балтийском море.



