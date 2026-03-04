У Польщі запроваджують нові правила для електросамокатів

З 3 березня в країні змінюються вимоги до користування електросамокатами:
Їздити дорогами загального користування зможуть лише особи від 13 років.
Підліткам 13–17 років потрібно мати велосипедну карту або водійське посвідчення категорії AM, A1, B1 чи T.
За відсутність документів — штраф до 200 злотих.
Повнолітнім додаткові права не потрібні.
З 3 червня діти до 16 років зобов’язані їздити в шоломах. Порушення — штраф 100 злотих.
Також встановлено технічні вимоги:
Максимальна швидкість — до 20 км/год;
Самокат має бути обладнаний гальмами, освітленням і світловідбивачами.
За технічні порушення передбачений штраф до 300 злотих.