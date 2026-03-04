У Польщі запроваджують нові правила для електросамокатів

4 марта 2026, 9:45

З 3 березня в країні змінюються вимоги до користування електросамокатами:

Їздити дорогами загального користування зможуть лише особи від 13 років.Підліткам 13–17 років потрібно мати велосипедну карту або водійське посвідчення категорії AM, A1, B1 чи T.За відсутність документів — штраф до 200 злотих.Повнолітнім додаткові права не потрібні.З 3 червня діти до 16 років зобов’язані їздити в шоломах. Порушення — штраф 100 злотих.Також встановлено технічні вимоги:Максимальна швидкість — до 20 км/год;Самокат має бути обладнаний гальмами, освітленням і світловідбивачами.За технічні порушення передбачений штраф до 300 злотих.