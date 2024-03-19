Опалювальний сезон в Україні можуть завершити достроково

19 марта 2024, 13:15

Як повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro, опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря.



"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - сказав він.