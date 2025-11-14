ГлавнаяНовости
14 ноября 2025, 10:45

"Нафтогаз" отримає від Євросоюзу 127 млн євро на закупівлю газу

Європейський інвестиційний банк повідомив, що "Нафтогаз" отримає грант у розмірі 127 млн євро до кредиту у розмірі 300 млн євро, про який було оголошено минулого місяця.


