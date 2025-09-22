Євросоюз хоче збільшити в'їзний збір до 20 євро

22 сентября 2025, 11:15

Єврокомісія запропонувала ввести збір у розмірі 20 євро для громадян країн, з якими ЄС має безвізовий режим.

До кінця 2026 року громадянам таких країн доведеться отримувати дозвіл на в'їзд до Шенгену через Європейську систему інформації та авторизації подорожей (ETIAS).ETIAS - це електронний дозвіл, який заповнюється і оплачується онлайн і діє для короткострокових поїздок до 90 днів. Спочатку передбачуваний збір за реєстрацію мав становити 7 євро, але Єврокомісія запропонувала збільшити його, щоб збільшити загальний бюджет ЄС. Мито будуть сплачувати особи від 18 до 70 років, решта звільнені від сплати, але не від реєстрації в системі.