Єврокомісія запропонувала Україні пакет допомоги у розмірі 5 млрд. євро

«Це доповнює €10 млрд, які Європейський Союз уже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги», – повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.
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