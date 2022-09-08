8 сентября 2022, 9:45

Єврокомісія запропонувала Україні пакет допомоги у розмірі 5 млрд. євро

«Це доповнює €10 млрд, які Європейський Союз уже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги», – повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.


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