З Аргентини до України відправили партію гуманітарної допомоги

З Буенос-Айреса до польської Варшави прибула 16-та з початку широкомасштабної агресивної війни Росії партія гуманітарної допомоги для України, до якої ввійшли майже 7 т продуктів харчування довготривалого використання та медикаментів.
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ЄС виділяє Україні черговий пакет підтримки на €1,5 млрд в рамках допомоги 0.00
- Железо | Сегодня, 13:15
Как подобрать зарядное устройство для ноутбука? 0.00
- Связь | Сегодня, 12:45
Авіасполучення в Україні, швидше за все, відкриють у 2024, — Данілов 0.00
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Чеські військові та резервісти придбають 10 тисяч FPV-дронів для ЗСУ, — iROZHLAS 0.00
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Мінімальна зарплата у Польщі зросте на 18% у січні 2024 року 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у випадку нападу РФ 0.00
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Кабмін дав прогноз середніх зарплат українців на 2024-2026 роки 0.00