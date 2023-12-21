21 декабря 2023, 14:15

З Аргентини до України відправили партію гуманітарної допомоги

З Буенос-Айреса до польської Варшави прибула 16-та з початку широкомасштабної агресивної війни Росії партія гуманітарної допомоги для України, до якої ввійшли майже 7 т продуктів харчування довготривалого використання та медикаментів.


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