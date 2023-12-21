З Аргентини до України відправили партію гуманітарної допомоги

21 декабря 2023, 14:15

З Буенос-Айреса до польської Варшави прибула 16-та з початку широкомасштабної агресивної війни Росії партія гуманітарної допомоги для України, до якої ввійшли майже 7 т продуктів харчування довготривалого використання та медикаментів.