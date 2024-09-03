3 сентября 2024, 14:45

Нідерланди оголосили новий пакет допомоги Україні на понад €200 млн

Пакет спрямований на захист і ремонт енергетичної інфраструктури та включає додаткове фінансування для гуманітарної допомоги.


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