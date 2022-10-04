Trellix Cyber Month. XDR Edition — як побудувати захист вашої інфраструктури

4 октября 2022, 12:15

Trellix Cyber Month. XDR Edition — серія онлайн-дискусій, де ми розкажемо, як побудувати захист вашої інфраструктури від кінцевих точок і до мережі.

Щочетверга розглянемо гучні атаки цього року, змоделюємо їх та покажемо, які рішення Trellix необхідні для захисту, та крок за кроком будуватимемо комплексну платформу безпеки за концепцією XDR від Trellix.Теми дискусій в рамках Trellix Cyber Month. XDR Edition:06.10 - Ви готові до XDR? Стартуємо з ендпоінтів.13.10 - Захист веба та пошти в архітектурі XDR20.10 - Підключаємось до мережі. Роль IPS у екосистемі XDR27.10 - Відбиваємо APT-атаки з платформою XDR у Real TimeНайактивніші учасники кожної сесії будуть брати участь у розіграші подарунків!

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