Trellix Cyber Month. XDR Edition — як побудувати захист вашої інфраструктури

Trellix Cyber Month. XDR Edition — серія онлайн-дискусій, де ми розкажемо, як побудувати захист вашої інфраструктури від кінцевих точок і до мережі.
Щочетверга розглянемо гучні атаки цього року, змоделюємо їх та покажемо, які рішення Trellix необхідні для захисту, та крок за кроком будуватимемо комплексну платформу безпеки за концепцією XDR від Trellix.
Теми дискусій в рамках Trellix Cyber Month. XDR Edition:
06.10 - Ви готові до XDR? Стартуємо з ендпоінтів.
13.10 - Захист веба та пошти в архітектурі XDR
20.10 - Підключаємось до мережі. Роль IPS у екосистемі XDR
27.10 - Відбиваємо APT-атаки з платформою XDR у Real Time
Найактивніші учасники кожної сесії будуть брати участь у розіграші подарунків!
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