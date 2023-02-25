Вебінар-огляд сонячних панелей EcoFlow Solar Panels

Сонячні панелі EcoFlow мають найвищий показник ефективності на ринку – 23%, що дозволяє кожному побудувати свою власну мініелектростанцію.
Приєднуйтесь до зустрічі, щоб дізнатись:
різновиди: портативні, стаціонарні та гнучкі сонячні панелі;
характеристики обладнання, поради щодо експлуатації;
як підібрати Solar Panel до портативної зарядної станції EcoFlow;
ефективність використання протягом року.
Зустрічаємось 28 лютого о 16:00. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/bvAi76NWLk3SurJ1A