25 февраля 2023, 23:37

Вебінар-огляд сонячних панелей EcoFlow Solar Panels

Сонячні панелі EcoFlow мають найвищий показник ефективності на ринку – 23%, що дозволяє кожному побудувати свою власну мініелектростанцію.

Приєднуйтесь до зустрічі, щоб дізнатись:

 різновиди: портативні, стаціонарні та гнучкі сонячні панелі;
 характеристики обладнання, поради щодо експлуатації;
 як підібрати Solar Panel до портативної зарядної станції EcoFlow;
 ефективність використання протягом року.

Зустрічаємось 28 лютого о 16:00. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/bvAi76NWLk3SurJ1A
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