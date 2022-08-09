Новинка для управління електропостачанням вашого дому - EcoFlow Smart Home Panel

9 августа 2022, 9:45

EcoFlow представляє новинку, за допомогою якої ви зможете управляти та контролювати електроенергією у вашому будинку просто - Smart Home Panel!



EcoFlow Smart Home Panel є додатковим компонентом для системи резервного живлення поряд зі станціями EcoFlow DELTA Pro, що разом забезпечують безперебійне електропостачання та надшвидке перемикання між централізованою та резервною системами живлення.



EcoFlow Smart Home Panel - це автоматична система, що управляє розумним споживанням електроенергії у вашому будинку, а також використовується як резервне живлення. Smart Home Panel інтегрується з вашою станцією EcoFlow DELTA Pro та економить на оплаті рахунків за електроенергію. Якщо доукомплектувати її сонячними панелями, ви можете отримати повну незалежність від централізованого постачання електроенергії.



Поєднання портативної станції EcoFlow DELTA Pro з EcoFlow Smart Home Panel дозволяє вам бути з електроенергією завжди, адже ви можете обирати 2 сценарії:



- живлення будинку від загальної мережі;



- в аварійних випадках використання електроенергії, що була попередньо накопичена DELTA Pro.



Така система - це ще можливість повністю управляти та розділяти живлення ваших споживачів, а також пристроїв, від різних джерел електроенергії.



Які переваги використання EcoFlow Smart Home Panel?



Можливість працювати майже з усіма пристроями у вашому домі, навіть з найпотужнішими, завдяки загальній потужності системи до 7200 Вт.



Управління та розподіл електроенергії всього вашого будинку, включаючи до 10 окремих ланцюгів живлення.



Перемикання між системами абсолютно не помітне користувачам, оскільки його час становить всього 20 мілісекунд;



Контролюйте розумне живлення вашого будинку будь-де 24/7 разом з мобільним додатком EcoFlow.



Використовуючи всю систему продуктів EcoFlow: панель Smart Home, станцію DELTA Pro, додаткові батареї та сонячні панелі, ви можете забезпечити повну автономність.



EcoFlow турбується про безпеку користувачів, тому навіть дизайн панелі продуманий для безпечного використання, а в разі стороннього втручання ви отримаєте сповіщення.



Модульність системи дозволяє обрати пристрої під свої потреби. Якщо потрібно більше - просто додайте до портативної зарядної станції DELTA Pro додаткові батареї та розумний генератор.