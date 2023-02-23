EcoFlow пропонує двопаливний генератор Smart Generator зі знижкою -20%

23 февраля 2023, 8:15

Розумний двопаливний генератор EcoFlow Smart Generator (газ-бензин) з економією -20%.



Акційна пропозиція на найпопулярніші товари “EcoFlow у кожен дім!” продовжується!

Smart Generator має бак для бензину 4 л та здатен працювати на максимальній потужності 1800 Вт протягом 3,5 годин. На газу максимальна потужність становить 1600 Вт, термін роботи залежить від об'єму газового балона.Основна перевага – система безпеки, яка допомагає контролювати стан та показники роботи з мобільного додатку. Автоматичне перевантаження та вимкнення генератора запобігає перенагріву обладнання та перевищення допустимого показника чадного газу.Акційна пропозиція діє до 01 квітня 2023 року.