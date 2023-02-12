EcoFlow пропонує зарядні станції з 20-відсотковою знижкою

Скористайтесь можливістю придбати портативні зарядні станції лінійки DELTA, лінійку RIVER першого покоління та додаткові батареї з економією до -20%.
Повний перелік товарів, які беруть участь в акції:
⚡ Портативна зарядна станція EcoFlow DELTA Max 2000 Вт·год;
⚡ Портативна зарядна станція EcoFlow DELTA Pro 3600 Вт·год;
⚡ Додаткова батарея DELTA Pro Extra Battery 3600 Вт·год.
⚡ *Портативна зарядна станція EcoFlow RIVER Max 576 Вт·год;
⚡ *Портативна зарядна станція EcoFlow RIVER Pro 720 Вт·год;
⚡ *Додаткова батарея EcoFlow RIVER Pro Extra Battery 720 Вт·год.
⚡ *Портативна зарядна станція EcoFlow DELTA Mini 880 Вт·год;
⚡ *Портативна зарядна станція EcoFlow DELTA 1260 Вт·год;
⚡ *Портативна зарядна станція EcoFlow DELTA Max 1600 Вт·год;
*Звертаємо увагу, що окремі моделі портативних зарядних станцій доступні в базовій комплектації з міжнародним типом роз’ємів розеточної групи 220 В і зарядного кабелю. Станції адаптовані для використання на європейському ринку та постачаються задля задоволення критичних потреб клієнтів.
Поспішайте, пропозиціє діє до 01 квітня 2023 року або за умови наявності товару.
Ознайомитись з усіма акційними позиціями можна на сайті: https://ecoflowukraine.com/portable-charging-stations/