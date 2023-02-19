19 февраля 2023, 19:51

20-відсоткова знижка на станції EcoFlow - тепер нові позиції

Не пропустіть економію до -20% на потужні енергетичні рішення EcoFlow:

розумний двопаливний генератор Smart Generator (газ-бензин);
автономні системи для домашніх господарств і бізнесу Power Kit всіх комплектацій та окремо акумулятори системи ємністю 2 кВт⋅год, і 5 кВт⋅год.
та компактна портативна зарядна станція RIVER 2 ємністю 256 Вт⋅год;

Також в акції беруть участь портативні зарядні станції лінійки DELTA, лінійки RIVER першого покоління й додаткові батареї.

Повний перелік товарів за вигідною ціною на сайті: https://ecoflowukraine.com/products.
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