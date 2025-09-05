Як перевірити серійний номер вашого рішення EcoFlow

5 сентября 2025, 12:45

Купуючи офіційні портативні зарядні станції та інші пристрої від EcoFlow, ви автоматично отримуєте гарантійне обслуговування в Авторизованому сервісному центрі та стаєте захищеними від несертифікованої, неякісної, вживаної раніше продукції.

Переконайтеся в офіційності вашого рішення — перевірте серійний номер у два кроки:

введіть серійний номер за посиланням: https://ecoflowukraine.com/serial/

за лічені секунди система покаже, чи діє гарантія на ваш пристрій.

Для гарантійного обслуговування необхідно мати чек або видаткову накладну.