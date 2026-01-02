Українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі за 2025 р

2 января 2026, 18:15

Це 33 тисячі нових фірм, а тому саме на українців припадає приблизно 10% нових бізнесів.



"Кількість компаній, зареєстрованих у нашій країні громадянами України з початку війни у 2022 році, неухильно зростає. На цьогодні украукраїнці відповідають за понад 10% усіх нових підприємств, а податки, які вони сплачують, сприяють формуванню бюджету", – повідомляє видання Rzeczpospolita з посиланням на дані Цетрального реєстру та інформації про бізнес.