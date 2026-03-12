Кібератака з Ірану паралізувала гіганта медтехнологій Stryker

12 марта 2026, 14:45

Американська корпорація Stryker (один з найбільших виробників медичної техніки у світі) переживає глобальний збій усіх IT-систем.

Атаку здійснили за допомогою вірусу-wiper, який видаляє дані. Постраждало понад 200 тисяч серверів, ноутбуків і телефонів по всьому світу. Найсильніше постраждав офіс у Корку (Ірландія) — понад 5000 працівників відправили додому.



Проіранська група хакерів Handala взяла на себе відповідальність. Вони заявили, що це помста за удари по Ірану, і стверджують, що викрали 50 терабайт даних. На екранах входу з’явився їхній логотип.



Акції Stryker впали на 3–4,5 %. Компанія підтвердила «глобальний збій у Microsoft-середовищі», але не назвала винуватця інциденту.



